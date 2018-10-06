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В Индонезии под завалами остаются 150 тысяч человек
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В Индонезии более 150 тысяч человек могут оставаться под завалами 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: © REUTERS / Darren Whiteside
Власти Индонезии не исключают, что более 150 тысяч человек могут оставаться под завалами после землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщает агентство Bernama со ссылкой на представителя МИД страны.
По словам начальника управления информации и медиа индонезийского МИД Ахмада Рамадана, "считается, что более 150 тысяч могут быть погребены заживо в разных частях Палу". По его словам, по состоянию на пятницу спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1558 погибших. По оценкам властей, в результате стихии повреждены или разрушены около 65 тысяч домовладений.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). По данным местных СМИ, согласно предварительным оценкам управления, ущерб от землетрясения и цунами составит более 658 миллионов долларов.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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