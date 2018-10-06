В Японии более 20 человек пострадали из-за тайфуна

Сейчас тайфун проходит над Японским морем между берегами Корейского полуострова и Японией. Из-за тайфуна в районе Пусана без света остались 55 тысяч домов. В Южной Корее отменено 377 авиарейсов.

Как ожидается, к воскресенью тайфун затронет северо-западные районы Японии. Давление в центре тайфуна составляет 980 гектопаскалей, сила ветра — 30 метров в секунду, при порывах — до 40 метров в секунду.