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В Японии более 20 человек пострадали из-за тайфуна
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В Японии более 20 человек пострадали из-за тайфуна 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Behrouz Mehri
В Японии из-за тайфуна "Конг-рэй" пострадали 22 человека, в Южной Корее без вести пропали двое, сообщила телекомпания NHK.
Сейчас тайфун проходит над Японским морем между берегами Корейского полуострова и Японией. Из-за тайфуна в районе Пусана без света остались 55 тысяч домов. В Южной Корее отменено 377 авиарейсов.
Как ожидается, к воскресенью тайфун затронет северо-западные районы Японии. Давление в центре тайфуна составляет 980 гектопаскалей, сила ветра — 30 метров в секунду, при порывах — до 40 метров в секунду.
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