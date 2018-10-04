Источник: замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой 

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения частного вертолета в Костромской области, среди погибших, по предварительным данным, заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По данным Северо-западного Следственного управления на транспорте СК России, крушение частного вертолета произошло в Солигаличском районе Костромской области. Имена погибших СК не называет.
"По предварительным данным, Карапетян был на борту разбившегося вертолёта", — сказал источник.