Источник: замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой

По данным Северо-западного Следственного управления на транспорте СК России, крушение частного вертолета произошло в Солигаличском районе Костромской области. Имена погибших СК не называет.

"По предварительным данным, Карапетян был на борту разбившегося вертолёта", — сказал источник.