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Источник: замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой
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Источник: замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой 

РИА Новости + ещё 85 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения частного вертолета в Костромской области, среди погибших, по предварительным данным, заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По данным Северо-западного Следственного управления на транспорте СК России, крушение частного вертолета произошло в Солигаличском районе Костромской области. Имена погибших СК не называет.
"По предварительным данным, Карапетян был на борту разбившегося вертолёта", — сказал источник.
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