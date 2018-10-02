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AFP: в Индонезии обнаружили тела более 30 человек, погибших при землетрясении
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AFP: в Индонезии обнаружили тела более 30 человек, погибших при землетрясении 

ТАСС 1 час назад
Индонезийские спасатели обнаружили в одной из церквей тела 34 студентов, погибших в результате схода оползня, вызванного землетрясением. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.
"Тела 34 студентов обнаружены спасательной командой", — рассказал агентству представитель Красного креста. Он добавил, что всего 86 студентов пропали без вести из лагеря при одной из церквей в провинции Центральный Сулавеси.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла три-пять метров. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.
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