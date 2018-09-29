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Челябинскую область охватили землетрясения
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В Челябинской области случилось второе за месяц землетрясение 

Lenta.ru + ещё 10 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает региональное управление МЧС.
«29 сентября 2018 года от граждан на телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Челябинской области начали поступать звонки о колебании земной поверхности в двух муниципальных образованиях Усть-Катавского и Катав-Ивановского районов», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что пострадавших и разрушений удалось избежать. Спасатели продолжают обследовать местность. По данным Единой геофизической службы РАН, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Жители Катав-Ивановска рассказали о толчках, которые они ощутили, и о «ходивших ходуном» зданиях.
В начале сентября в районе Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Разрушений и пострадавших тогда тоже не было.
По данным сейсмологов, Челябинская область считается безопасной территорией. Последнее крупное землетрясение было зафиксировано там в 1990 году.
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