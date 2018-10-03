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Обнаружен пилот упавшего в Якутии вертолета
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Спасатели с воздуха обнаружили пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии 

ТАСС + ещё 143 8 часов назад
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
Командир вертолета, вылетевший на поиски пилота, совершившего жесткую посадку в горном ущелье в Якутии, увидел его с воздуха, мужчина жив. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Полярных авиалиний" Станислав Платонов.
"Командир спасательного воздушного судна передал, что заметил пилота с воздуха. Пилот видел, как он встал в полный рост", — сказал Платонов.
Вертолет сейчас сел у подножия горы, группа спасателей поднимается к месту падения.
29 сентября частный вертолет Robinson вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру. В районе села Сасыр Момского района Якутии пилот был вынужден совершить аварийную посадку и оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Поиски пилота осложнялись из-за погоды, в районе шел снег и дул сильный ветер.
ТАСС: последние новости
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