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Появилось видео с места крушения истребителя США
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Появилось видео с места крушения истребителя F-35B 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Видеозапись с предположительного места крушения новейшего истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина появилась в социальных сетях.
Запись была опубликована в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, специализирующемся на авиационной тематике. Съемка велась с противоположного берега водоема, у которого произошел инцидент. Над землей поднимаются черные клубы дыма, в комментарии к видеозаписи утверждается, что сцена записана час спустя после катастрофы.
Ранее сообщалось, что примерно в 11.45 утра (18.45 мск) в пятницу во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего истребителя пятого поколения F-35B. Летчика спасло катапультирование, других пострадавших не было. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что это первая в истории самолета катастрофа.
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