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10 ранены в результате землетрясения в Индонезии
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Один человек погиб, 10 ранены в результате землетрясения в Индонезии 

Российская Газета + ещё 8 10 часов назад
Фото: Reuters
В результате землетрясения, произошедшего у берегов индонезийского острова Сулавеси, погиб один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.
"Один человек погиб, 10 человек получили ранения, несколько десятков домов повреждены в результате землетрясения", — сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.
На данный момент в районе бедствия проводится срочная эвакуация.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 балла вблизи острова Сулавеси произошло в 7:00 по местному времени. Эпицентр располагался в 55 километрах от города Палу, сообщает Washington Post. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,1 километра. На тот момент геологическая служба страны обозначила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения (малая вероятность жертв и экономического ущерба, — прим. "РГ"). Однако несколькими часами позже в этом же районе произошла серия афтершоков магнитудой 7,4 балла.
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