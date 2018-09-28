Один человек погиб, 10 ранены в результате землетрясения в Индонезии

В результате землетрясения, произошедшего у берегов индонезийского острова Сулавеси, погиб один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. "Один человек погиб, 10 человек получили ранения, несколько десятков домов повреждены в результате землетрясения", — сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо. На данный момент в районе бедствия проводится срочная эвакуация. Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 балла вблизи острова Сулавеси произошло в 7:00 по местному времени. Эпицентр располагался в 55 километрах от города Палу, сообщает Washington Post . Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,1 километра. На тот момент геологическая служба страны обозначила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения (малая вероятность жертв и экономического ущерба, — прим. "РГ"). Однако несколькими часами позже в этом же районе произошла серия афтершоков магнитудой 7,4 балла.