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У побережья Сулавеси произошло землетрясение
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У побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник у побережья индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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