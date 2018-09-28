У побережья Сулавеси произошло землетрясение

У побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник у побережья индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.