Ещё
В США реактивный самолет развалился при посадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США реактивный самолет развалился при посадке 

РИА Новости + ещё 26 8 часов назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Пассажирский самолет средних размеров потерпел крушение в одном из аэропортов штата Южная Каролина, погибли оба пилота, два пассажира ранены, сообщает телеканал Fox Carolina.
Инцидент произошел в четверг днем в городе Гринвиль. Приземлившийся в городском аэропорту самолет Dassault Falcon 50 выехал за пределы посадочной полосы и практически развалился пополам. На фотографии, опубликованной в Twitter местной полиции, видно, что у воздушного судна отвалилась носовая часть.
На борту самолета находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Супруги были госпитализированы в критическом состоянии.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование происшествия.
Dassault Falcon 50 — реактивный трехдвигательный самолет большой дальности, способный пересечь Атлантику или перелететь с западного на восточное побережье США.
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с «отрубленными руками» получил продолжение27
Командир Чепиги заговорил184
Порошенко встал на колени222
Сварившиеся заживо в кипятке праздновали день рождения123
Продюсер цирка насиловал детей в Москве29
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
04:15
Индия осмелилась послать США «куда подальше»
Азия Оружие
05:34
Продюсер цирка насиловал детей в Москве
Криминал Происшествия
01:23
Пока вы спали: За бесплатные путевки придется платить
Общество
00:59
Лоза и Резник «распяли» Лазарева за плагиат
Шоу-бизнес
04:38
Порошенко встал на колени
В мире Украина
00:56
Скандал с «отрубленными руками» получил продолжение
Происшествия
05:38
Командир Чепиги заговорил
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение