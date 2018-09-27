В японской Фукусиме пропал самолет

В японской префектуре Фукусима пропал легкомоторный самолет модификации «Сессна-208», который следовал с острова Сайпан в направлении губернаторства Хоккайдо. Связь с ним была потеряна сегодня в 11:44 по местному времени.

Как передает телерадиокомпания NHK, самолет, скорее всего, упал в акваторию Тихого океана. На борту находился только пилот, который управлял машиной. Как отмечают журналисты, за штурвалом «Сессна-208» сидел норвежец.

В настоящее время служащие морских сил самообороны и местные спасатели участвуют в поисках мужчины. По некоторым данным, обломки самолета могли видеть в 100 километрах от берега.