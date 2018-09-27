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В японской Фукусиме пропал самолет
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В японской Фукусиме пропал самолет 

Российская Газета 11 часов назад
В японской префектуре Фукусима пропал легкомоторный самолет модификации «Сессна-208», который следовал с острова Сайпан в направлении губернаторства Хоккайдо. Связь с ним была потеряна сегодня в 11:44 по местному времени.
Как передает телерадиокомпания NHK, самолет, скорее всего, упал в акваторию Тихого океана. На борту находился только пилот, который управлял машиной. Как отмечают журналисты, за штурвалом «Сессна-208» сидел норвежец.
В настоящее время служащие морских сил самообороны и местные спасатели участвуют в поисках мужчины. По некоторым данным, обломки самолета могли видеть в 100 километрах от берега.
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