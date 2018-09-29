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В Японии 18 человек пострадали из-за тайфуна «Трами»
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В Японии 18 человек пострадали из-за тайфуна «Трами» 

РИА Новости + ещё 51 10 часов назад
Фото: Reuters
Восемнадцать человек пострадали из-за сильного ветра, вызванного приближением тайфуна "Трами" на юге Японии, сообщило в субботу агентство Киодо.
Значительная часть пострадала при падении, есть также раненые осколками стекол от разбившихся при порывах ветра окон.
В настоящее время центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 50 километрах от острова Ёрондзима префектуры Окинава. Тайфун продвигается на северо-восток и грозит обрушиться сначала на юго-западные, а затем и на северо-восточные районы страны, захватив таким образом почти всю ее территорию. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна. Так в городе Нандзё а Окинаве зафиксирована рекордная силы ветра — 56,2 метра в секунду.
Отменено около 400 авиарейсов, связывающих Окинаву с другими частями страны.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду.
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