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В Мексике расширили действие режима ЧП
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В Мексике из-за сильных дождей расширили действие режима ЧП 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Anh Tuan
Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны.
Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата — Синалоа.
По данным портала Excelsior, в Соноре погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пропавших без вести в Синалоа.
Объявление режима ЧП дает возможность штатам обратиться за средствами федерального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.
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