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В Мексике ливни нанесли ущерб тысячам людей
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В Мексике ливни нанесли ущерб имуществу 170 тысяч человек 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
Фото: © AP Photo / Rebecca Blackwell
Тропический шторм "19-Е" причинил ущерб имуществу примерно 170 тысяч человек в мексиканском штате Сонора, сообщило в субботу правительство штата.
По словам губернатора Клаудии Павлович Арельяно, наибольшее число пострадавших в результате сильных дождей отмечено в муниципалитетах Эрмосильо, Гуаямас, Кахеме, Аламос, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Этчохоа, Уатабампо.
Павлович в субботу посетила ряд пострадавших районов, а власти штата при помощи федерального правительства направили туда военные вертолеты с врачами, сотрудниками сил гражданской обороны, продуктами питания, водой, медикаментами.
В пятницу режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах Соноры из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата — Синалоа.
В Соноре в пятницу погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пропавших без вести в Синалоа.
Объявление режима ЧП дает возможность штатам обратиться за средствами федерального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.
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