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В штате Нью-Йорк при стрельбе на поминках пострадали семь человек
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В штате Нью-Йорк при стрельбе на поминках пострадали семь человек 

Газета.Ru 2 часа назад
В штате Нью-Йорк в городе Сиракьюс произошла стрельба на поминках, при которой пострадали «до семи человек», включая 10-летнего ребенка. Об этом сообщает газета The Post-Standard.
Очевидцы инцидента рассказали, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Также они добавили, что стрельбу вели несколько человек.
По данным издания, стрельба началась на поминках, на которых собрались примерно 50 человек.
В данный момент подробности инцидента неизвестны.
Ранее сообщалось, что в США неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых. Отмечалось, что в результате инцидента погибли два человека.
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