Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкортостане 

Идет разбор завалов строительных конструкций.
В Кармаскалинском районе Башкортостана произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме. Два человека погибли
ЧП произошло в деревне Улукулево по улице Строительной. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
«Когда пожарные подразделения прибыли на место, то установили, что произошло обрушение двух квартир», — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работает тяжелая инженерная техника. Идет разбор завалов строительных конструкций.
Спасатели организовали пункт временного размещения. На месте работают психологи и кинологи. Обстоятельства инцидента выясняются.