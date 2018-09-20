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Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкортостане
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкортостане 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Идет разбор завалов строительных конструкций.
В Кармаскалинском районе Башкортостана произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме. Два человека погибли
ЧП произошло в деревне Улукулево по улице Строительной. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
«Когда пожарные подразделения прибыли на место, то установили, что произошло обрушение двух квартир», — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работает тяжелая инженерная техника. Идет разбор завалов строительных конструкций.
Спасатели организовали пункт временного размещения. На месте работают психологи и кинологи. Обстоятельства инцидента выясняются.
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