Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в афганской провинции Нангархар.

Как сообщает TOLOnews, инцидент произошел в городе Джелалабад

«По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар в четверг. Это подтвердили чиновники, отказавшись предоставить подробную информацию о нападении», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар погибли 68 человек, 128 пострадали.