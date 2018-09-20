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Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане
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Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане 

RT на русском 40 минут назад
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в афганской провинции Нангархар.
Как сообщает TOLOnews, инцидент произошел в городе Джелалабад.
«По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар в четверг. Это подтвердили чиновники, отказавшись предоставить подробную информацию о нападении», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар погибли 68 человек, 128 пострадали.
RT на русском: последние новости
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