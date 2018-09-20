Раскачивающийся лайнер не смог приземлиться на мокрую полосу в Дублине: видео

Из-за шторма Али, который бушует на Британских островах, самолет не смог совершить посадку.

В аэропорту Дублина пассажирский самолет авиакомпании Runair не смог с первого раза благополучно выполнить посадку из-за сильного ветра и мокрой взлетно-посадочной полосы.

Видео посадки самолета опубликовано в Сети в открытом доступе. На кадрах видно, что шасси лайнера уже почти коснулись земли, однако в последний момент пилот принимает решение уходить на запасной аэродром. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщает The Daily Mail, в результате обрушившегося на Британские острова шторма Али десятки тысяч домов остались без света, один человек погиб. Ветер достигал порывов 60 миль в час. Он валил деревья и рушил рекламные стенды.