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Раскачивающийся лайнер не смог приземлиться на мокрую полосу в Дублине: видео
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Раскачивающийся лайнер не смог приземлиться на мокрую полосу в Дублине: видео 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Из-за шторма Али, который бушует на Британских островах, самолет не смог совершить посадку.
В аэропорту Дублина пассажирский самолет авиакомпании Runair не смог с первого раза благополучно выполнить посадку из-за сильного ветра и мокрой взлетно-посадочной полосы.
Видео посадки самолета опубликовано в Сети в открытом доступе. На кадрах видно, что шасси лайнера уже почти коснулись земли, однако в последний момент пилот принимает решение уходить на запасной аэродром. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Как сообщает The Daily Mail, в результате обрушившегося на Британские острова шторма Али десятки тысяч домов остались без света, один человек погиб. Ветер достигал порывов 60 миль в час. Он валил деревья и рушил рекламные стенды.
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