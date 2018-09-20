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На Филиппинах сошел мощный оползень
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На Филиппинах сошел мощный оползень 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли и около 100 могут находиться под завалами в результате оползня, сошедшего в четверг рано утром в провинции Себу на Филиппинах, передает местный телеканал ABS-CBN.
Инцидент произошел в городе Нага. Как сообщил глава местной полиции Родерик Гонсалес, причиной оползня стали сильные ливни. Он добавил, что оползень накрыл десятки домов.
По данным телеканала, работающие на месте спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых 4-летний ребенок. Еще четыре человека были спасены.
Как сообщил Гонсалес, спасатели не теряют надежду найти выживших, так как в 11.00 по местному времени (6.00 мск) местные власти получили сообщение от семьи из шести человек, которые сообщили, что все живы, но находятся под завалами.
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