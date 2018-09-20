Предсказаны экстремальные наводнения в бассейне Амазонки

Река Амазонка в XXI веке начала разливаться в пять раз чаще, чем столетие назад, показали исследования.

Проанализировав данные за последние несколько десятилетий, ученые увидели, что наводнения стали гораздо более частыми и мощными, сообщает Science Advances.

Отметим, уровень реки начали ежегодно отмечать в бразильском порту Манаус еще в начале 1900-х годов.

Накопленная за 113 лет статистика гласит — в последние 20-30 лет жители амазонского бассейна стали заметно чаще сталкиваться с экстремальными наводнениями и засухами.

В первой половине ХХ века наводнения, при которых уровень воды поднимался выше 29 метров, случались примерно раз в двадцать лет. Сейчас они происходят раз в четыре года. А в 2009-2015 гг. экстремальные наводнения в бассейне Амазонки отмечались ежегодно.

Ученые объяснили это усилением циркуляции Уолкера (перемещение воздушных масс, связанное с перепадами температуры и давления над океанами). Она напрямую влияет на количество осадков и погоду в тропиках и за их пределами.

«Резкий рост наводнений вызван изменениями в окружающих водных объектах, особенно в Тихом и Атлантическом океанах», — пояснил один из авторов исследования Мануэль Глор из Лидского университета.

Сильное потепление Атлантического океана и охлаждение Тихого влияет на циркуляцию воздуха, и в результате получается эффект, противоположный Эль Ниньо — в центральной и северной частях бассейна Амазонки начинаются обильные осадки.

Свою роль сыграло и глобальное потепление — движение ветров в средних и высоких широтах Южного полушария сместилось еще дальше на юг, и теплые воды Индийского океана, минуя африканские берега, начали попадать в тропические регионы Атлантики с течением Агульяс.

Последствия таких изменений для населения могут быть катастрофическими. Экстремальные наводнения длятся несколько недель и приносят много разрушений. Стихия повреждает и загрязняет системы водоснабжения, из-за чего могут начаться эпидемии, ставит под удар сельское хозяйство и скотоводство, разрушает жилые дома.

Прогноз ученых не слишком оптимистичен — с дальнейшим потеплением наводнения будут становиться все более интенсивными. Но к ним можно заранее подготовиться и минимизировать ущерб.

Ранее ученые сообщили, что уже в ближайшие десятилетия поднимающаяся вода может затопить такие крупные города, как Бангкок, Джакарта и Манила.

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