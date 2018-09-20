СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана прогремел взрыв

ТАСС , 20 сентября. Мощный взрыв прогремел в четверг в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.

Инцидент произошел в городе Джелалабад. По меньшей мере четыре человека пострадали.