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СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана прогремел взрыв
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СМИ: в Джелалабаде на востоке Афганистана прогремел взрыв 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 сентября. Мощный взрыв прогремел в четверг в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.
Инцидент произошел в городе Джелалабад. По меньшей мере четыре человека пострадали.
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