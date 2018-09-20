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Два человека погибли при хлопке газа в башкирском селе
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Два человека погибли при хлопке газа в башкирском селе 

360tv.ru + ещё 7 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Два человека погибли в Башкирии из-за взрыва бытового газа в жилом доме. Еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«В 07:00 (05:00 по Москве) 20 сентября поступило сообщение о том, что произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме по улице Строительная в населенном пункте Улукулево Кармаскалинского района», — уточнили в ведомстве.
Источник фото: пресс-служба МЧС
Прибывшие пожарные подразделения обнаружили, что две квартиры обрушились. Спасатели извлекли из-под обломков двоих пострадавших. Их госпитализировали в районную ЦРБ. Жертвами взрыва стали еще двое.
Всего в доме проживали восемь человек. Детей среди них не было.
Специалисты МЧС проводят аварийно-спасательные работы. На месте ЧП работают психологи и кинологи.
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