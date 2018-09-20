Два человека погибли при хлопке газа в башкирском селе

Два человека погибли в Башкирии из-за взрыва бытового газа в жилом доме. Еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В 07:00 (05:00 по Москве ) 20 сентября поступило сообщение о том, что произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме по улице Строительная в населенном пункте Улукулево Кармаскалинского района», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие пожарные подразделения обнаружили, что две квартиры обрушились. Спасатели извлекли из-под обломков двоих пострадавших. Их госпитализировали в районную ЦРБ. Жертвами взрыва стали еще двое.

Всего в доме проживали восемь человек. Детей среди них не было.

Специалисты МЧС проводят аварийно-спасательные работы. На месте ЧП работают психологи и кинологи.