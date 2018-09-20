Беспилотник США пять часов вел разведку у Черноморского побережья России

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, 19 сентября стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk сначала провел полет в небе над Донбассом, а затем несколько часов вел разведку у побережья Крыма Краснодарского края . Информацию передает "Интерфакс"

Отмечается, что по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи беспилотник курсировал более пяти с половиной часов. Периодически летательный аппарат приближался к российскому побережью на расстояние до тридцати пяти километров. Происходило это в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе.

Также сообщается, что вблизи Севастополя зафиксировали полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon — несколько часов он курсировал вблизи российских берегов на Черном море. Основное время его полета пришлось на территорию вблизи Севастополя.

16 сентября стало известно, что Global Hawk провел разведку на линии разграничения в Донбассе. После этого он прилетел к побережью Крыма и Краснодарского края. Там он провел около восьми часов и вернулся на аэродром базирования.

Прежде сообщалось, что специальные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые используют опыт боевых действий в Сирии, появились в российской армии. 30 августа на аэродроме в Волгоградской области состоялись учения с такими мобильными группами.