Ещё
Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме в Алтайском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме в Алтайском крае 

АиФ — Алтай + ещё 1 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Усть-Калманском районе Алтайского края утром 20 сентября. Никто не пострадал.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение поступило на пульт спасателей в 04:40 часов по местному времени. Хлопок произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на ул. Алтайской в райцентре Усть-Калманка. Взрывной волной выбило окна квартиры, последующего горения не возникло.
Хозяев дома не было, соседи тоже не пострадали и отказались от эвакуации.
АиФ — Алтай: последние новости
Жителей Барнаула просят сообщать о фактах незаконного предпринимательства Владимир Полетаев встретился с Министром Энергетики РФ Александром Новаком Алтайский филиал РСХБ продает памятные монеты исторической серии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20373
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле158
Военные РФ обеспечили безопасность в Эль-Кунейтре40
В Нальчике начались беспорядки537
«Мрачная картина»37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение