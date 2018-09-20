Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме в Алтайском крае

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Усть-Калманском районе Алтайского края утром 20 сентября. Никто не пострадал.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение поступило на пульт спасателей в 04:40 часов по местному времени. Хлопок произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на ул. Алтайской в райцентре Усть-Калманка. Взрывной волной выбило окна квартиры, последующего горения не возникло.

Хозяев дома не было, соседи тоже не пострадали и отказались от эвакуации.