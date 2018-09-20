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В Хабаровском крае автомобиль с четырьмя рыбаками ушел под воду
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В Хабаровском крае автомобиль с четырьмя рыбаками ушел под воду 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на 20 сентября в районе села Верхняя Эконь недалеко от Комсомольска (Хабаровский край) автомобиль с четырьмя рыбаками ушел под воду. По предварительной информации, в результате происшествия никто не выжил. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Как уточняется, сообщение о происшествии поступило на пульт еще ночью. Спасатели выезжали на место, но поиски машины были осложнены из-за темноты. Утром полицейские и родственники подняли автомобиль из воды. По предварительным данным, в машине находились четыре человека.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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