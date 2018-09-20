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Самолеты НАТО провели разведку у границ России
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Самолеты НАТО провели разведку у границ России 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведку вблизи калининградской области одновременно вели самолет британских Королевских ВВС Sentinel R.1 и самолет НАТО E-3A Sentry AWACS.
Самолеты НАТО и британских ВВС были замечены вблизи Калининградской области в среду, 19 сентября, когда совершали многочасовой полет у российской границы.
Один из разведчиков вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании на Sentinel R.1 и курсировал над Польшей к югу от Калининградской области.
В это время самолет НАТО E-3A Sentry AWACS находился в небе над Литвой и на протяжении четырех часов вел наблюдение. Об этом, ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, сообщает агентство «Интерфакс».
Отмечается, что основной задачей британского самолета является сбор информации о противнике, отслеживание перемещений и передача данных в соответствующие структуры. В то время как самолет НАТО способен вести радиоэлектронную разведку в радиусе более 500 километров.
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