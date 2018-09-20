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Беспилотник ВВС США более пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФ
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Беспилотник ВВС США более пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В среду, 19 сентября, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края после выполнения длительного задания в небе над Донбассом. Это подтверждают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Как уточняется, 19 сентября в 17:10 по московскому времени американский дальний беспилотник приблизился а западной оконечности Крыма. Перед этим в 17:00 он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря со стороны Николаевской области Украины, передает агентство «Интерфакс».
Беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края до Сочи в течение более пяти с половиной часов. Временами он приближался к российскому побережью на расстояние до 35 километров в районе Севастополя, Туапсе и Новороссийска. Всего за это время RQ-4B Global Hawk совершил четыре полета вдоль побережья России на Черном море.
В среду днем неподалеку от Севастополя был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, также в течение нескольких часов курсировавшего рядом с побережьем России на Черном море. Основное время полета самолет провел у Севастополя.
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