Число жертв урагана «Флоренс» в США достигло 37

США продолжает расти число погибших в результате нашествия урагана «Флоренс». Согласно последним данным, жертвами стали уже 37 человек, ранее сообщалось о 32.

Почти 900 тысяч жителей Северной и Южной Каролины остаются без света, ещё несколько тысяч эвакуированы и до сих пор не могут вернуться в свои дома. 20 сентября Президент США Дональд Трамп прибыл в город Нью-Берн в Северной Каролине и помог волонтёрам в местной церкви, сообщает Associated Press

Как ранее писал News.ru, «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Спустя четыре дня ураган ослаб до шторма, а скорость ветра упала до 75 км/ч.