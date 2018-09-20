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Число жертв урагана «Флоренс» в США достигло 37
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Число жертв урагана «Флоренс» в США достигло 37 

News.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: News.ru
В США продолжает расти число погибших в результате нашествия урагана «Флоренс». Согласно последним данным, жертвами стали уже 37 человек, ранее сообщалось о 32.
Почти 900 тысяч жителей Северной и Южной Каролины остаются без света, ещё несколько тысяч эвакуированы и до сих пор не могут вернуться в свои дома. 20 сентября Президент США Дональд Трамп прибыл в город Нью-Берн в Северной Каролине и помог волонтёрам в местной церкви, сообщает Associated Press.
Как ранее писал News.ru, «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Спустя четыре дня ураган ослаб до шторма, а скорость ветра упала до 75 км/ч.
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