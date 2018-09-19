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Это еще не конец. Новый мощный тайфун нацелился на Приморье
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Это еще не конец. Новый мощный тайфун нацелился на Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В Тихом океане формируется новый тайфун, и многие компьютерные модели уже рисуют его выход на Приморский край, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
«На данный момент идет формирование очередной тропической депрессии, сейчас она находится в точке с координатами 11.6°N 150.0°E, имя ей еще не присвоено», — пишет метеоэксперт.
Мировые компьютерные модели уже рисуют его выход в Японское море (см. карту), однако метеоэксперт пока придерживается другого мнения.
«По предварительным расчетам, она пойдет в сторону Японии, а далее, проходя вблизи его восточного побережья и цепляя Японские острова — на север в сторону Курильской гряды. Но это пока все предварительно», — отмечает автор блога.
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