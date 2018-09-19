Это еще не конец. Новый мощный тайфун нацелился на Приморье

В Тихом океане формируется новый тайфун, и многие компьютерные модели уже рисуют его выход на Приморский край , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

«На данный момент идет формирование очередной тропической депрессии, сейчас она находится в точке с координатами 11.6°N 150.0°E, имя ей еще не присвоено», — пишет метеоэксперт.

Мировые компьютерные модели уже рисуют его выход в Японское море (см. карту), однако метеоэксперт пока придерживается другого мнения.

«По предварительным расчетам, она пойдет в сторону Японии, а далее, проходя вблизи его восточного побережья и цепляя Японские острова — на север в сторону Курильской гряды. Но это пока все предварительно», — отмечает автор блога.