В России потерпел крушение истребитель МиГ-31 

Москва, 19 сентября /Синьхуа/ — Истребитель МиГ-31 разбился в российской Нижегородской области, оба летчика катапультировались. Об этом сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.
Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает. Для установления причин произошедшего на месте падения работает комиссия министерства обороны. —0—