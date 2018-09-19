В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает. Для установления причин произошедшего на месте падения работает комиссия министерства обороны. —0—