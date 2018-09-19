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Ураган «Флоренс» принес к побережью США «острова» из ядовитых муравьев
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Ураган «Флоренс» принес к побережью США «острова» из ядовитых муравьев 

Инфо 24 37 минут назад
Фото: Инфо 24
Этот вид муравьев считается одним из самых опасных в мире — их укус может стать смертельным для человека. Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/iLZoMugmZI
— Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 17, 2018 На США обрушился ураган «Флоренс». Главное«Острова» из ядовитых муравьев дрейфуют у берегов штатов США Северная и Южная Каролина. Их формируют сотни насекомых, начиная от рабочих муравьев, заканчивая матками. С помощью таких сооружений муравьи спасаются от сильных наводнений и оберегают яйца и личинки.
«Во время наводнения огненные муравьи выползают из почвы, образуют шар и плывут по воде, пока не доберутся до суши или какого-то объекта, на который можно заползти», — говорит Пол Р. Нестер, ученый из исследовательской компании A&M AgriLife.
Издалека скопления насекомых похожи на мусор. Спасатели предупреждают, что к «островам» опасно приближаться — огненные муравьи ядовиты и агрессивны. Если случайно задеть такой «остров» лодкой, муравьи могут забраться внутрь и покусать владельца. Спасатели отмечают, что укусы огненных муравьев смертельно опасны, ежегодно от них умирает более 30 человек.
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