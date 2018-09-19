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Японские истребители поднялись на перехват российских военных самолетов
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Японские истребители поднялись на перехват российских военных самолетов 

Парламентская газета + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Истребители ВВС Японии поднялись в воздух на перехват российских военных самолетов, сообщает в среду РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным ведомства, российские воздушные суда — многоцелевой истребитель Су-27, фронтовой бомбардировщик Су-24 и один «предположительно, российский» неопознанный самолет были замечены над акваторией Японского моря в районе западного побережья острова Хонсю.
О количестве задействованных японских военных самолетов не сообщается.
В начале сентября японское Минобороны сообщало о сближении четырех своих истребителей с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 Воздушно-космических сил России.
Зимой Токио также поднял в небо боевые самолеты из-за передвижения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран.
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