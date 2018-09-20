Япония снова подняла свою авиацию для сопровождения самолетов РФ

Япония снова задействовала свои истребители для сопровождения российских самолетов. Авиация Воздушных сил самообороны была поднята в ответ на полет над акваторией Японского моря многоцелевого истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и одного «предположительно, российского» неопознанного самолета.

Об этом говорится на сайте минобороны Японии, пишет РИА Новости . На представленной военным ведомством карте обозначено, что российская авиация следовала в районе западного побережья острова Хонсю. О количестве задействованных японских самолетов не сообщается.

Это не первый случай, когда Япония поднимает свою авиацию для сопровождения российских воздушных судов.

В начале сентября Токио сообщил о сближении четырех истребителей Воздушных сил самообороны Японии с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 ВКС России. Зимой боевые самолеты были подняты в воздух из-за российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, замеченных над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

В Министерстве обороны РФ подчеркивают, что все полеты российских самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.