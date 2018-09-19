Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Как заявили в Объединенном штабе, японскую авиацию подняли в небо в ответ на полет многоцелевого истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и одного «предположительно российского» неопознанного самолета над акваторией Японского моря. Данные о количестве задействованных японских истребителей в сообщении Минобороны отсутствуют. Схема полетов самолетов над Японским морем 19 сентября 2018 года

Из представленной ведомством карты следует, что российские воздушные суда пролетали в районе западного побережья острова Хонсю.

Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, в начале сентября Минобороны страны сообщало о сближении четырех истребителей Воздушных сил самообороны с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 ВКС России. Зимой Токио поднял в воздух боевые самолеты из-за передвижения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Фронтовой бомбардировщик Су-24 над Японским морем. 19 сентября 2018