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Возгорание мусора произошло рядом с мебельным ТЦ на севере Москвы
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Возгорание мусора произошло рядом с мебельным ТЦ на севере Москвы 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Возгорание мусора произошло в Головинском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.
«В яме с мусором по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 14 произошло возгорание отходов. В настоящее время возгорание ликвидировано», — уточнили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что горели контейнеры из-под краски. В результате возгорания никто не пострадал. Как отмечает корреспондент Агентства «Москва» с места событий, по соседству с местом пожара расположен крупный торговый центр «Мебель России».
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