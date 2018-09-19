Возгорание мусора произошло рядом с мебельным ТЦ на севере Москвы

«В яме с мусором по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 14 произошло возгорание отходов. В настоящее время возгорание ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что горели контейнеры из-под краски. В результате возгорания никто не пострадал. Как отмечает корреспондент Агентства «Москва» с места событий, по соседству с местом пожара расположен крупный торговый центр «Мебель России».