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Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев
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Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев 

ТК «Звезда» + ещё 1 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Островки из насекомых дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей.
Островки огненных муравьев, сформировавшиеся в результате урагана «Флоренс», дрейфуют в США у берегов штатов Северная и Южная Каролина. Видео цепляющихся друг за друга насекомых появились в Twitter у корреспондента NBC News.
«Миллионы и миллионы огненных муравьев формируют острова и плывут по течению реки», — отмечает он.
При сильных наводнениях этот вид насекомых не тонет, а хватается друг за друга, образуя своеобразные плоты, и таким образом пытается выжить. В формировании таких «плотов» участвуют все члены колонии, от рабочих до маток. При этом муравьи также при этом спасают яйца и личинки.
Фото: theobserver-twitter
С виду такие колонии напоминают плывущий по воде мусор, но если их заденет, к примеру, лодка, тысячи насекомых могут моментально оказаться на ее борту. А это уже представляет угрозу для людей, поскольку огненные муравьи ядовиты. Известны случаи, когда укус такого муравья являлся смертельным для человека.
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