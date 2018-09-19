Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев

Островки из насекомых дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей.

Островки огненных муравьев, сформировавшиеся в результате урагана «Флоренс», дрейфуют в США у берегов штатов Северная и Южная Каролина. Видео цепляющихся друг за друга насекомых появились в Twitter у корреспондента NBC News.

«Миллионы и миллионы огненных муравьев формируют острова и плывут по течению реки», — отмечает он.

При сильных наводнениях этот вид насекомых не тонет, а хватается друг за друга, образуя своеобразные плоты, и таким образом пытается выжить. В формировании таких «плотов» участвуют все члены колонии, от рабочих до маток. При этом муравьи также при этом спасают яйца и личинки.

Фото: theobserver-twitter

С виду такие колонии напоминают плывущий по воде мусор, но если их заденет, к примеру, лодка, тысячи насекомых могут моментально оказаться на ее борту. А это уже представляет угрозу для людей, поскольку огненные муравьи ядовиты. Известны случаи, когда укус такого муравья являлся смертельным для человека.