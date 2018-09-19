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Власти КНР выделили средства на восстановление Юньнаня после землетрясения
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Власти КНР выделили средства на восстановление Юньнаня после землетрясения 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Власти Китая выделили 150 миллионов юаней (около 21,9 миллионов долларов) на ликвидацию последствий землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в начале сентября в юго-западной китайской провинции Юньнань, в результате которого пострадали 28 человек, говорится в заявлении министерства КНР по управлению чрезвычайными ситуациями.
Землетрясение произошло утром 8 сентября в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр, после чего сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы. В результате природного бедствия более пяти тысяч человек были перемещены в пункты временного размещения, где находятся до сих пор.
Средства в первую очередь будут направлены на выплату компенсаций пострадавшим, восстановление разрушенных домов, помощь эвакуированным местным жителям, на ремонт пострадавших инфраструктурных объектов.
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