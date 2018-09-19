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Пожарные эвакуировали 20 человек из загоревшейся гостиницы в Сочи
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Пожарные эвакуировали 20 человек из загоревшейся гостиницы в Сочи 

360tv.ru + ещё 7 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожарные эвакуировали 20 отдыхающих из частной гостиницы на улице Декабристов в поселке Лоо. Об этом сообщила «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
19 сентября загорелась частная гостиница. Площадь пожара — 100 квадратных метров.
По указанному адресу выехали сотрудники МЧС. На тушение огня у них ушло чуть больше часа. Полностью они ликвидировали пожар в 14:30.
Во время ЧП профессионалы эвакуировали из гостиницы 20 человек.
Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожара.
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