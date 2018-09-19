Пожарные эвакуировали 20 человек из загоревшейся гостиницы в Сочи

Пожарные эвакуировали 20 отдыхающих из частной гостиницы на улице Декабристов в поселке Лоо. Об этом сообщила «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

19 сентября загорелась частная гостиница. Площадь пожара — 100 квадратных метров.

По указанному адресу выехали сотрудники МЧС . На тушение огня у них ушло чуть больше часа. Полностью они ликвидировали пожар в 14:30.

Во время ЧП профессионалы эвакуировали из гостиницы 20 человек.

Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожара.