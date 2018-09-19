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Мотодельтаплан разбился под Читой
Говорит Москва
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ещё 8
1 час назад
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РИА "Новый День"
Инцидент произошёл накануне вечером. Мотодельтаплан упал и загорелся. По предварительным данным, летательное средство было неисправно. Мотодельтаплан принадлежал частному лицу. На месте работают следователи.
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