В Павловском районе жилой дом и надворные постройки сгорели дотла

Крупный пожар произошел в деревне Коровино Павловского района в минувший вторник, 18 сентября. В 21:42 спасатели получили сообщение о загоревшемся частном доме и уже через несколько минут были на месте происшествия.

Когда пожарные приехали по указанному адресу, от дома уже почти ничего не осталось — он сгорел полностью. Более того, огонь успел перекинуться на надворные постройки, которые тоже сгорели дотла. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.

В ликвидации последствий пожара приняли участие 22 человека личного состава и пять единиц техники. Причина возгорания — недостаток конструкции электрооборудования.

Напомним, этим же вечером произошел крупный пожар в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — сгорел склад площадь тысяча квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский вертолет направлен на тушение пожара в Оренбургскую область.