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В Павловском районе жилой дом и надворные постройки сгорели дотла
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В Павловском районе жилой дом и надворные постройки сгорели дотла 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Горящий дом в Павловском районе тушили 22 пожарных. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, здание сгорело дотла.
Крупный пожар произошел в деревне Коровино Павловского района в минувший вторник, 18 сентября. В 21:42 спасатели получили сообщение о загоревшемся частном доме и уже через несколько минут были на месте происшествия.
Когда пожарные приехали по указанному адресу, от дома уже почти ничего не осталось — он сгорел полностью. Более того, огонь успел перекинуться на надворные постройки, которые тоже сгорели дотла. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.
В ликвидации последствий пожара приняли участие 22 человека личного состава и пять единиц техники. Причина возгорания — недостаток конструкции электрооборудования.
Напомним, этим же вечером произошел крупный пожар в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — сгорел склад площадь тысяча квадратных метров.
Ранее мы сообщали о том, что нижегородский вертолет направлен на тушение пожара в Оренбургскую область.
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