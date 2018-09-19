Легендарный призрак попал на видео во время урагана «Флоренс»

Во время урагана «Флоренс» в США на видео случайно сняли необъяснимое явление. Оператор снимал пирс, на который обрушивались потоки воды, и среди бушующей стихии разглядел призрачную фигуру человека, сообщает The Sun.

Эксперты пришли к выводу, что это знаменитый Серый человек острова Паули. Отметим, остров расположен у побережья Южной Каролины, на которую пришелся мощный удар «Флоренс».

Считается, что вестник из параллельного мира появляется во время сильных бурь и штормов. Встреча с ним считается хорошим предзнаменованием — значит, человек уцелеет во время стихии и спасет свое имущество.

Согласно легенде, в начале XIX века молодой моряк, вернувшись из плавания на родной остров, отправился просить руки своей невесты. Но в пути его застигла непогода, он упал с лошади и погиб.

Через какое-то время его тень предстала перед суженой и стала умолять ее немедленно покинуть Паули. Девушка послушалась и уговорила родителей на время уехать. Когда же семья вернулась, то обнаружила — в их отсутствие по острову прошлась разрушительная стихия. Благодаря предупреждению они смогли уцелеть, и даже их дом мистическим образом выстоял под порывами ветра.

В первый раз «Серого человека» заметили в 1822 году. С тех пор он остается одним из главных персонажей городских легенд. Так, о призраке упоминали в телевизионных шоу 1956 года.

Некоторые свидетели утверждали, что видели «Серого человека» перед ураганом «Хьюго» в 1989 году. Семейная пара вышла на прогулку на пляж и столкнулась со странным молодым человеком, который шел прямо навстречу. Супруги намеревались вежливо поздороваться, но фигура неожиданно исчезла. Вскоре начался ураган, но пара спаслась, а их дом оказался лишь слегка поврежден, хотя все окрестности превратились в руины.

Ранее сообщалось, что на заброшенной лондонской станции метро «Олдвич» при помощи особого оборудования услышали голоса призраков. Мужской голос просил позвать врача, а женский интересовался, как сейчас год.

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