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Склад на площади 1 тыс. кв. метров горел на Автозаводе
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Склад на площади 1 тыс. кв. метров горел на Автозаводе 

Newsroom24 + ещё 1 2 часа назад
Крупный пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании складского помещения, расположенного на улице Фучика, поступило в 20:00 18 сентября. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение склада по всей площади.
Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. Он был локализован в 20:45, открытое горение ликвидировано — в 21:26. В 23:42 было объявлено о ликвидации последствий пожара.
Погибших и пострадавших нет.
С огнем боролись 50 пожарных, было задействовано 14 единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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