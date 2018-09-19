Склад на площади 1 тыс. кв. метров горел на Автозаводе

Сообщение о возгорании складского помещения, расположенного на улице Фучика, поступило в 20:00 18 сентября. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение склада по всей площади.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. Он был локализован в 20:45, открытое горение ликвидировано — в 21:26. В 23:42 было объявлено о ликвидации последствий пожара.

Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись 50 пожарных, было задействовано 14 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.