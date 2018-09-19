В горах Северной Осетии скончался турист из США

"Туристу из США стало плохо в ущелье Зариу недалеко от населенного пункта Джимара Пригородного района Северной Осетии. Позже поступило сообщение о том, что он скончался. Сейчас спасатели эвакуируют тело", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что туристу стало плохо, поступило в среду в 4:30 мск в Единую службу спасения. Несчастный случай произошел в горной местности на высоте 3030 метров над уровнем моря. К месту происшествия выехала группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России

Через полчаса поступило сообщение, что пострадавший 1963 года рождения скончался. В готовности к проведению следственных мероприятий находятся сотрудники Пригородного ОМВД. Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф.