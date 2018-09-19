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Спасатели потушили масштабный степной пожар в Оренбуржье — МЧС
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Спасатели потушили масштабный степной пожар в Оренбуржье — МЧС 

Авторадио 1 час назад
Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в Оренбургской области, который несколько суток угрожал распространиться на поселки, сообщили в МЧС. Сухая трава и лесопосадка близ города Медногорска загорелись утром в понедельник. В течение дня огонь приблизился к трем селам с населением около 400 человек. В селе Сарбаево огонь перекинулся на жилые дома и придомовые постройки. По уточненным данным, огонь повредил 14 зданий. На тушении крупного пожара привлекали вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, а также пожарный поезд. Во вторник утром пожар был локализован, спасатели проливали участки, где шло тление травы.
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