Спасатели потушили масштабный степной пожар в Оренбуржье — МЧС

Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в Оренбургской области, который несколько суток угрожал распространиться на поселки, сообщили в МЧС. Сухая трава и лесопосадка близ города Медногорска загорелись утром в понедельник. В течение дня огонь приблизился к трем селам с населением около 400 человек. В селе Сарбаево огонь перекинулся на жилые дома и придомовые постройки. По уточненным данным, огонь повредил 14 зданий. На тушении крупного пожара привлекали вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, а также пожарный поезд. Во вторник утром пожар был локализован, спасатели проливали участки, где шло тление травы.