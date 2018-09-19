Убытки индустрии туризма Чарльстона из-за урагана составили 65 млн долларов

Туристическая индустрия города Чарльстона, расположенного в Южной Каролине, потеряла миллионы долларов из-за разбушевавшейся стихии. Когда над городом нависла угроза урагана, закрылись многочисленные рестораны и туристические достопримечательности, прекратилось бронирование отелей.

На некоторое время были отменены все авиарейсы, хотя обычно аэропорт исключительно загружен. Полеты возобновились в субботу, но их количество сократилось приблизительно на две трети. Официальные лица города отмечают, что сейчас необходимо в кратчайшие сроки возобновить функционирование туристическое инфраструктуры, в которой заняты боле 40 тысяч человек.