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Убытки индустрии туризма Чарльстона из-за урагана составили 65 млн долларов
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Убытки индустрии туризма Чарльстона из-за урагана составили 65 млн долларов 

Национальный Туристический Союз 20 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Туристическая индустрия города Чарльстона, расположенного в Южной Каролине, потеряла миллионы долларов из-за разбушевавшейся стихии. Когда над городом нависла угроза урагана, закрылись многочисленные рестораны и туристические достопримечательности, прекратилось бронирование отелей.
На некоторое время были отменены все авиарейсы, хотя обычно аэропорт исключительно загружен. Полеты возобновились в субботу, но их количество сократилось приблизительно на две трети. Официальные лица города отмечают, что сейчас необходимо в кратчайшие сроки возобновить функционирование туристическое инфраструктуры, в которой заняты боле 40 тысяч человек.
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