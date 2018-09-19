Страшный пожар в оренбургской области тушат уфимские спасатели

Огонь идет стеной, его тушат все и МЧС и местные жители

Уже третий день полыхает сильнейший лесной пожар в оренбургской области под Медногорском , сообщает портал orenday.ru. Пламя неумолимо приближалось к поселку Рысаево, несмотря на совместные усилия пожарных и местных жителей, отважно защищающих свои дома. 17 сентября стихия изменила свое направление и огонь двинулся в сторону поселка Сарбаево. За день пламя существенно повредило 18 строений, в том числе и жилые дома. МЧС региона эвакуирует жителей.

-На помочь к соседям отправили уфимских пожарных — 30 человек личного состава и 5 единиц техники помогают справиться с огнем, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Всего на территории района действуют 216 человек, 44 единицы техники, три вертолета, два самолета и пожарных поезда, территорию патрулирует беспилотник, передающий оперативную информацию.

Со стихией борются и с земли и с воздуха

Со стихией борются и с земли и с воздуха, самолеты и вертолеты сбросили уже больше 170 тонн воды, и сегодня, 19 сентября, пожар удалось локализовать и разбить на 6 боевых участков, где специалисты дотушивают пожар.

На днях под Сибаев загорелся мусорный полигон — горел сухостой, свезенный после субботника.

Спасатели эвакуируют жителей поселка, отрезанного огнем