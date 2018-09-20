Крупное ДТП с кроссовером и двумя грузовиками под Курском 

19 сентября около полудня в селе Верхний Любаж Фатежского района произошло ДТП.
Его участниками стали «Hyundai Creta» и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, 70-летний водитель кроссовера сначала столкнулся с седельным тягачом International с полуприцепом, после чего «Hyundai» столкнулся с встречным большегрузом Mersedes АТХ. В результате аварии водитель «Hyundai» получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Досталось и его машине — у кроссовера полностью разбита передняя часть. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.
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