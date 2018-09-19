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Самолёт не смог приземлиться в Кузбассе из-за тумана и отправился в Новосибирск
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Самолёт не смог приземлиться в Кузбассе из-за тумана и отправился в Новосибирск 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Самолет авиакомпании «Аэрофорт», летевший из Москвы в Новокузнецк, не смог сесть из-за тумана и прилетел в новосибирский аэропорт Толмачёво.
По данным онлайн-табло новокузнецкого аэропорта Спиченково, самолёт из Шереметьево должен был совершить посадку в Новокузнецке ещё в 6:45 по местному времени, но его прилёт до сих пор задерживается.
Вместо Новокузнецка Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Новосибирске, рассказали корреспонденту НГС в аэропорту Толмачёво.
«Метеоусловия Новокузнецка: туман», — прокомментировали в пресс-службе Толмачёво причину ухода самолёта на запасной аэродром.
В аэропорту добавили, что сейчас самолёт уже готовится к отправке и вскоре вылетит к месту назначения.
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