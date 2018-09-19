Самолёт не смог приземлиться в Кузбассе из-за тумана и отправился в Новосибирск

Самолет авиакомпании «Аэрофорт», летевший из Москвы Новокузнецк , не смог сесть из-за тумана и прилетел в новосибирский аэропорт Толмачёво По данным онлайн-табло новокузнецкого аэропорта Спиченково, самолёт из Шереметьево должен был совершить посадку в Новокузнецке ещё в 6:45 по местному времени, но его прилёт до сих пор задерживается. Вместо Новокузнецка Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Новосибирске, рассказали корреспонденту НГС в аэропорту Толмачёво. «Метеоусловия Новокузнецка: туман», — прокомментировали в пресс-службе Толмачёво причину ухода самолёта на запасной аэродром. В аэропорту добавили, что сейчас самолёт уже готовится к отправке и вскоре вылетит к месту назначения.