Американка разогнала свой велосипед почти до 300 км/ч

Американка Дениз Мюллер-Коренек разогналась на велосипеде почти до 300 километров в час, сообщает газета The Wall Street Journal . Таким образом, она установила новый мировой рекорд.

Сначала велосипед разогнал драгстер, к которому он был прикреплен, до 241 километра в час. Затем Мюллер-Коренек, бывшая чемпионка США по велотреку, открепилась и смогла увеличить скорость до 296 километров.

Рекорд был установлен на дне высохшего соленого озера Бонневилль в штате Юта. Мюллер-Коренек обновила свой же максимум: в 2016 году ей удалось разогнаться до 238 километров в час.

Абсолютный рекорд принадлежал голландцу Фреду Ромпельбергу, который в 1995 году достиг на велосипеде скорости 269 километров в час. Теперь он тоже побит.

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