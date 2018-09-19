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Майкл Джордан перевёл $2 млн пострадавшим от «Флоренс»
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Майкл Джордан перевёл $2 млн пострадавшим от «Флоренс» 

News.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: News.ru
Американский баскетболист Майкл Джордан пожертвовал $2 млн пострадавшим от урагана «Флоренс». Легендарный игрок НБА провёл ранние годы жизни в Северной Каролине, этот штат больше других пострадал от удара стихии.
Джордан перевёл по $1 млн в американский филиал Красного Креста, а также в фонд помощи пострадавшим. Спортсмен назвал Северную Каролину своим домом и сообщил, что там до сих пор живут некоторые его родственники и друзья, сообщает Associated Press.
Как ранее писал News.ru, «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 32 человека. Из-за сильного ветра закрыто несколько аэропортов, эвакуировано около миллиона жителей. В Северной и Южной Каролине без света остались больше полумиллиона домов и предприятий, во временных убежищах размещены около 30 тыс. человек.
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